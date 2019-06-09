09.06.2019 14:13
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Dazkırı Kaymakamı İçen, köyleri ziyaret etti

Dazkırı Kaymakamı İçen, köyleri ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) – Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Kızılören ve Karaağaç kuyusu köylerinde incelemelerde bulundu.

AFYONKARAHİSAR (AA) – Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Kızılören ve Karaağaç kuyusu köylerinde incelemelerde bulundu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla köylere yapılan işleri yerinde inceleyen Kaymakam İçen'e, Kızılören köyü muhtarı Mehmet Erdoğan, Karaağaç kuyusu köyü muhtarı Veli Çetinel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Kemal Ata ve Birlik Saymanı Uğur Demir eşlik etti.

Kaymakam İçen, burada yaptığı açıklada, "Siz değerli muhtarlarımız ve köy halkının birlik ve beraberliği sayesinde en iyi hizmetleri yapıyoruz. Kaymakamlık olarak yaptığımız işleri yerinde görüp inceliyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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