Dazkırı Okullar Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Dazkırı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullar arasında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.
Okulların öğretmenlerden kurulu takımları arasında düzenlenen Dazkırı Okullar Arası Voleybol Turnuvasının finali, Ahmet Zübeyde Turba Anadolu Lisesi ile Yüreğil Ortaokulu arasında oynandı.
Turnuvayı, Ahmet Zübeyde Turba Anadolu Lisesi takımı şampiyon tamamladı.
Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, şampiyon takıma kupasını vererek, müsabakaların çok zevkli geçtiğini ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutladığını söyledi.
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