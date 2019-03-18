Dazkırılı Kadınların Eskişehir Ziyaretleri

Dazkırılı kadınların kardeş belediye Odunpazarı Belediyesi
'ne yaptığı Eskişehir
Kültür Gezisi'nden döndü.
Etkinlikte, ilçede yaşayan 265 kadın, gruplar halinde Dazkırı Belediyesi tarafından düzenlenen turlarla Eskişehir'e giderek, rehber eşliğinde Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Ahşap Eserler Galerisi, Sıcak Cam
Üfleme ve Açık Alevde Cam Şekillendirme Stüdyoları, Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Eskişehir El Sanatları Çarşısı, Yeşil Efendi Konağı'nı gezdi.
Eskişehir Kültür Gezisi'ne katılan kadınlar, Belediye Başkanı İsmail Taylan
'a düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.
Dazkırı, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA