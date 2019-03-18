Db ve Commerzbank Birleşme Haberiyle Avrupa Piyasaları Artışla Açıldı

– Avrupa
hisse senedi piyasaları, Almanya
'nın en büyük iki bankası, Deutsche Bank
(DB) ve Commerzbank
yaptıkları açıklamalarla, birleşme görüşmelerinde bulunduklarını duyurmasıyla güne artışla başladı.
Yatırımcılar ayrıca Perşembe günü oylanacak olan üçüncü Brexit anlaşmasınından gelecek haberleri beklerken, Birleşik Krallık Maliye Bakanı
Phillip Hammond, anlaşmanın oyanlanması için halen yeterli destek olmadığını açıkladı.
Avrupa hisse senedi piyasalarıında açılış sonrası son durum şöyle;
DAX yüzde 0.09,
CAC yüzde 0.08 ve
FTSE yüzde 0.32 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.2 artışla 1.13474 düzeyine yükseldi. - İstanbul
Deutsche Bank, Almanya, Commerzbank, Avrupa, Ekonomi
Kaynak: DHA