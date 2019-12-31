DBMD'nin "Yılın En'leri Ödül

Aynı zamanda Dünya Basın Mensupları Derneği'nin 9. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle gerçekleşecek olan "Başarıda Yılın EN'leri Ödül Töreni 2 Ocak 2020 Perşembe günü Saat: 19.00-23.00 arasında Çırağan Sarayında yapılacak muhteşem bir organizasyonla bir çok sektör de yılın enleri belirlenecek.

Geceye; birçok bakan, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, Tv Kanalları, gazeteciler, bürokratlar, bilim adamları, işadamları, sanayiciler, ünlü sanatçılar, dizi ve film yıldızları, futbolcular, kulüp, vakıf ve dernek başkanları katılacak. Geceyi Sakarya'dan Taka Gazetesi Sakarya Bölge Temsilcisi ve Sakarya Haber Ajansı Muhabiri Levent Candan'da katılacak...