Dbp'li Eski Yöneticilere "Terör Propagandası" Cezası

15 Kasım 2018 Perşembe 11:13



15 Kasım 2018 Perşembe 11:13

Şanlıurfa'da "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla yargılanan DBP'li Suruç eski belediye meclisi üyesine 10 yıl 8 ay, Suruç eski ilçe yöneticisi olan 2 kişiye ise 7 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar DBP eski Suruç Belediye Meclisi üyesi İbrahim Uğurlu, DBP eski Suruç ilçe yöneticilerinden İsmail Şahin ve Sami Kılıç ile avukatları katıldı.Son sözü sorulan sanıklar, herhangi bir örgütün propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanıkların, ilçede DBP'li belediyenin döneminde gerçekleştirilen programlarda, terör örgütünü övücü konuşmalar yaptığını, terörist cenazelerine katıldıklarını, terör örgütü PKK'nın lehine toplantı ve gösterilere katıldıklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan sanık İbrahim Uğurlu'ya 10 yıl 8 ay, İsmail Şahin ve Sami Kılıç'a ise 7 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.Sanıklar, 12 Aralık 2016'da ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.