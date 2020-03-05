DC Super Pets Filmi

DC'nin yeni uzun metrajlı animasyon film
i DC Super Pets'te, bu kez başrolde süper kahramanların evcil hayvanları var! Süperman'in köpeği, Batman
'in tazısı, Supergirl'ün atı, Wonder Woman'ın kangurusu, Aquamen'in deniz atı ve Flash'ın kaplumbağasıyla sıra dışı bir süper kahraman hikayesine hazır mısınız?Yönetmen:
Jared Stern, Sam LevineSenaryo:
Jared Stern, John WhittingtonFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
DC Super PetsYapımcı Firma:
Warner Bros.Yapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros.Vizyon Tarihi:
20.05.2022 DC Super Pets Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.