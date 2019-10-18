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DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

18.10.2019 11:39DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede DDK Başkanı Arıncı, Rektör Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette, Akademik Açılış Töreninde yer almak için Anadolu Üniversitesinde bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve Aslan Avşarbey ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal'da yer aldı. - ESKİŞEHİR

Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Rektör, Yaşam

Kaynak: İHA

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