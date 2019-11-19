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De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Nando de Colo ile Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

19.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:18De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Nando de Colo ile Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sağ arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando de Colo ve TOFAŞ maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann'ın, Barcelona ile ASVEL karşılaşmalarında oynayamayacağı bildirildi.
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Barcelona, 10. haftasında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL'e konuk olacak.

Spor

Kaynak: AA

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