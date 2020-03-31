De Facto'dan sağlık çalışanlarına 'beyaz destek'
DeFacto, Türkiye genelinde doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından 112 acil servisinde görevli binlerce sağlık çalışanının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için 'beyaz destek' sağlayacağını duyurdu.
31.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:54
DeFacto, Türkiye genelinde doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından 112 acil servisinde görevli binlerce sağlık çalışanının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için 'beyaz destek' sağlayacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com