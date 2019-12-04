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Deaş'a araç temin eden şüpheli yakalandı

DEAŞ'a araç temin eden şüpheli yakalandıAdana'da, oto kiralama şirketlerinden kiraladığı araçları Suriye'ye götürüp DEAŞ'lı teröristlere sattığı gerekçesiyle aranan H.S.Y. (39), polis operasyonuyla yakalandı.

04.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:30
DEAŞ'a araç temin eden şüpheli yakalandı
Adana'da, oto kiralama şirketlerinden kiraladığı araçları 'ye götürüp DEAŞ'lı teröristlere sattığı gerekçesiyle aranan H.S.Y. (39), polis operasyonuyla yakalandı.
Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Hatay, Antalya ve Konya'dan kiraladığı araçları, Suriye'ye götürüp, terör örgütü DEAŞ militanlarına satan H.S.Y.'nin, Adana'da olduğu belirlendi. , bu suçtan hakkında açılan davada firari olarak yargılanan H.S.Y.'yi gizlendiği evde, operasyonla yakaladı.
Hakkında 16 suç kaydı ile 37 arama kararı bulunan şüpheli, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, Hiçbir suçum yok. Yarın göreceksiniz dedi. H.S.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Zanlının polis aracından indirilmesi
Adli tıp birimine getirilmesi
Adli tıp biriminden çıkarılması
Zanlının konuşması
Polis aracına bindirilmesi
Polis aracının gidişi
Haber-Kamera Can ÇELİKADANA,(DHA)
Deaş'a araç temin eden şüpheli yakalandı

Suriye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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