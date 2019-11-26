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DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen Fransız uyruklu kadın Adana'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Adana'ya geldiği öne sürülen Fransız uyruklu kadın gözaltına alındı.

26.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:20
Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için 'ya geldiği öne sürülen Fransız uyruklu kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransız uyruklu Anissa L'nin (21), örgüte katılmak için ülkesinden uçakla İstanbul'a, daha sonra otobüsle Adana'ya geldiğini belirledi.
Ekipler kentteki bir otelde kaldığı tespit edilen kadını operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının Hatay'dan yasa dışı yollarla Suriye'ye geçip örgüte katılmayı amaçladığı iddia edildi.
Emniyetteki ifadesinde, gezmek için kente geldiğini söylediği ileri sürülen şüpheli, işlemlerin ardından ülkesine gönderildi.
DEAŞ'a katılmak istediği iddia edilen Fransız uyruklu kadın Adana'da yakalandı

Adana, Güncel

Kaynak: AA


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