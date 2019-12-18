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DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

18.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:37
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana, Güncel

Kaynak: AA


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