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DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılandığı dava

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu 5'i tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

18.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:38DEAŞ adına haraç topladıkları öne sürülen sanıkların yargılandığı dava
'da terör örgütü DEAŞ adına fırıncılardan haraç topladıkları iddia edilen ve aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen kişinin de bulunduğu 5'i tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Çiftçi, Ahmet Can Sakıntı, Mahmut Özden, Mehmet Kayadelen ve Mehmet Gök ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuklu sanık Mahmut Özden, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olmadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.
Hiç kimseye fırıncılardan haraç toplanması yönünde talimat vermediğini ve tanık beyanlarının gerçek olmadığını savunan sanık Özden, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Diğer sanıklar da DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantılarının olmadığını belirterek tahliye ya da beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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