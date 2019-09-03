Haberler» Güncel» Haber

"DEAŞ birçok bölgede terör eylemlerine yeniden başladı"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta birçok bölgede yeniden terör eylemlerine başladığını söyledi.

03.09.2019 17:50
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta birçok bölgede yeniden terör eylemlerine başladığını söyledi.
Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, Erbil'deki konutunda, Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanlarından Korgeneral Paul J. LaCamera ve beraberindeki heyeti kabul etti. Açıklamada, Barzani ve ABD heyetinin bölgesel güvenlik meselelerini ele aldığı belirtildi.
Görüşmede, ABD'li heyete DEAŞ'ı ortaya çıkaran nedenlerin Irak'ta yeniden varlık gösterdiğini ileten Barzani, şunları kaydetti:
"DEAŞ'ın birçok bölgede yeniden terör eylemlerine başladığını görüyoruz ve bu eylemler bölge sakinleri üzerinde ciddi bir tehdittir."
Başbakan Barzani, Irak'ın güvenliğinin sağlanması durumunda, bunun tüm bölgenin güvenliğine olumlu yansıyacağını savundu.
"DEAŞ, Irak'ta birçok bölgede ciddi tehdit"
ABD'li Korgeneral LaCamera da DEAŞ'ın uyuyan hücreleriyle mücadelede, Irak ile Peşmerge güçleri arasındaki iş birliğinin önemine değindi.
DEAŞ'ın Irak'taki varlığına değinen LaCamera, "DEAŞ, şu anda Irak'ta birçok bölgede ciddi tehdit ve göçmenlerin evlerine dönmesinin önünde engel oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Mesut Barzani, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54   50 kiloluk kelterlerle en hızlı olmak için yarıştılar
19:53   Soylu: "Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu"
19:53   Türkiye basketbol maçının ardından - Joe Harris / Kemba Walker
19:52   "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerde 10 puanlık düşüş var"
19:48   Son Dakika: Bakan Pakdemirli'den çiftçiye destek müjdesi!
19:48   "Orman varlığımız 2019'da 22,6 milyon hektara ulaştı"
19:46   Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı