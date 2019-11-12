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DEAŞ Diyala'da pusu kurdu: 4 ölü

Irak'ın doğusundaki Diyala ilinde terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuya düşen 4 Irak askeri hayatını kaybetti, 7'si yaralandı.

12.11.2019 01:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 01:56DEAŞ Diyala'da pusu kurdu: 4 ölü
'ın doğusundaki ilinde terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuya düşen 4 Irak askeri hayatını kaybetti, 7'si yaralandı.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, askeri bir birlik, Hanikin ilçesine bağlı Karatepe bölgesinde DEAŞ'ın kurduğu pusuya düştü. Çıkan çatışmada, 4 asker öldü, 7'si yaralandı. DEAŞ'lılardan ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
Olayın yaşandığı bölgeye takviye askeri birlik gönderildi.
Terör örgütü DEAŞ, haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Diyala, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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