DEAŞ, Esir Aldığı DSG'li Teröristlerin Boğazını Keserek Öldürdü

DEAŞ, Suriye'nin Deyr ez Zor kırsalında devam eden çatışmalarda esir aldığı YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mensuplarının boğazını keserek öldürdü.
BOĞAZLARI KESİLDİ
Sputnik'te yer alan habere göre; Deyr er Zor vilayetinin doğusundaki Hejin bölgesinde esir düşen 4 DSG'li boğazları kesilerek öldürüldü. Turuncu elbiseler giydirilen 4 DSG'li, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının bombardıman sonucu enkaz haline gelen bir yerde infaz edildi.
DEAŞ'ın ele geçirdiği DSG'liler;
Suriye
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:13