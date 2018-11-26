26 Kasım 2018, 14:13
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DEAŞ, Esir Aldığı DSG'li Teröristlerin Boğazını Keserek Öldürdü

DEAŞ'lı teröristler, terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin 4 mensubunun başını keserek öldürdü.

DEAŞ, Suriye'nin Deyr ez Zor kırsalında devam eden çatışmalarda esir aldığı YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mensuplarının boğazını keserek öldürdü.

BOĞAZLARI KESİLDİ

Sputnik'te yer alan habere göre; Deyr er Zor vilayetinin doğusundaki Hejin bölgesinde esir düşen 4 DSG'li boğazları kesilerek öldürüldü. Turuncu elbiseler giydirilen 4 DSG'li, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının bombardıman sonucu enkaz haline gelen bir yerde infaz edildi.

DEAŞ'ın ele geçirdiği DSG'liler;

Suriye
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:13



YORUMLAR (9)
GAZİ: yiyin bir birinizi haçlıların kuklaları
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MUTLU ADAM: Batı veriyor silah bizim cahiller kendi kanından ve canından insanları katlediyor. . . . Yavaş, yavaş ateist olmak istiyorum
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SADDAM HÜSEYİN: KADİR ABİ ADAMDIR (mısırlıoglu)
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POWER: yine hortladı bu boğaz kesiciler. ypg lilerin ve onları boğazlayanlaraın ipleri aynı elden oynatılıyor. Maksat bölgeye kalcı çökmek.
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MUSTAFA: ALLAHIN GÜCÜNÜN ÜSTÜNDE GÜÇ YOKTUR.DEVLETLERİN YAPADIGINI RABBİM SİZE YAŞATIYOR TAYFUN- SEL- YANGIN ATEŞ SENİ ÇAĞIRIYOR AMERİKA O ATEŞTE YANIP KAVRULACAKSIN İNŞALLAH.
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