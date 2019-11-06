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DEAŞ'ın 40 gün esir tuttuğu gazeteciden "Sınırdaki İnsanlar" sergisi

Bahçelievler Belediyesi, 2013 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulan Gazeteci Bünyamin Aygün'ün "Sınırdaki İnsanlar" adlı kişisel fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak.

06.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:20 DEAŞ'ın 40 gün esir tuttuğu gazeteciden
Bahçelievler Belediyesi, 2013 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından 40 gün esir tutulan Gazeteci Bünyamin Aygün'ün "Sınırdaki İnsanlar" adlı kişisel fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak.

Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü'nde açılacak sergide Gazeteci Bünyamin Aygün'e ait 40 fotoğraf, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Yarın açılışı yapılacak olan fotoğraf sergisi, 7-30 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek. Tarihi Siyavuşpaşa Köşkü'nü açılacak olan sergiyle birlikte butik sanat merkezi olarak hizmete sunacaklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bahçelievler'in sembollerinden ve ayakta kalan tek tarihi yapısını böylesine anlamlı bir sergiyle sanatseverlerle buluşturuyoruz. Gazeteci Bünyamin Aygün'ün objektifine yansıyan, sadece ülke sınırlarında değil, ölümle yaşam arasındaki ince sınırda yaşayan insanların hayatlarından kesitler sunulacak bu sergiye tüm sanatseverleri bekliyorum" dedi. - İSTANBUL

Bünyamin Aygün, Bahçelievler, Güncel

Kaynak: İHA

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