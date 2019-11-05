DEAŞ'ın bombacısı terörist Hayrullah Fethi, Azez'de yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı olan ve örgüt tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan terörist, Azez'de yakalandı.

ÇADIR KENTTE YAKALANDI

Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan Türk danışman polisleri, Azez'de bomba düzeneği hazırlayan DEAŞ'lı teröristleri uzun süre izledi, adreslerini belirledi.

DEAŞ terör örgütünün bomba uzmanı olarak görev yapan ve terör örgütü tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan Hayrullah Fethi isimli terörist, Azez Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin de desteğiyle çadır kentte yakalandı.

29 EKİM'DE SALDIRI PLANLIYORDU

Çadır kentte yakalanan teröristin, 29 Ekim'de büyük bir saldırı planladığı ortaya çıktı. Zanlı bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DEAŞ'IN HASEKE İSTİHBARAT SORUMLUSU DA YAKALANMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Haseke sorumlusu gözaltına alınmıştı. Terörist, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: TRT Haber