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Deaş'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, osmaniye'de yakalandı

DEAŞ'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, Osmaniye'de yakalandıOsmaniye'de, DEAŞ terör örgütü içerisinde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösteren 6 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

18.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:35
DEAŞ'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, 'de yakalandı
Osmaniye'de, DEAŞ terör örgütü içerisinde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösteren 6 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında, Suriye'deki çatışma bölgelerinde irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu D.E., M.M., M.K., U.H., H.A. ve H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
ÖRGÜTÜN LİDERİNE BAĞLI ÇALIŞMIŞ
Şüphelilerden H.E.'nin, örgütün öldürülen lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye bağlı olarak çalıştığı, hücre sorumlusu olduğu öne sürüldü. U.H.'nin ise örgüte ait kamplarda sağlık personeli olarak faaliyet yürüttüğü ve yaralanan örgüt mensuplarını tedavi ettiği bildirildi. Diğer şüphelilerin ise hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde yer aldığı saptandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER İbrahim EMÜLOSMANİYE, (DHA)
Deaş'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, osmaniye'de yakalandı

Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA


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