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DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençler sözde sorumlusu Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençler sözde sorumlusu şahıs ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

29.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:00DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençler sözde sorumlusu Kayseri'de yakalandı
'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençler sözde sorumlusu şahıs ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi. 26 Kasım'da ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda V.E., İ.K. ve A.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan 3 kişiden V.E.'nin 2 yıl önce kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı, geçimini ahırlarda çobanlık yaparak sağladığı ve DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençlerin sözde sorumlusu olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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