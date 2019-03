Kaynak: İHA

DEAŞ'ın kına gecesine düzenlediği terör saldırısında mahkeme 8 sanığa ceza yağdırdı Gaziantep 'deki terör saldırısı davası'nda 8 sanığa mahkeme ceza yağdırdıKına gecesinde ölen çocuklar ve şehit olan polislerin kanı yerde kalmadıKAYSERİ - Gaziantep'te 2016 yılında DEAŞ terör örgütü tarafından bir kına gecesine düzenlenen canlı bomba saldırısında 56 kişinin ölmesi, daha sonra düzenlenen operasyonda yine canlı bomba eylemi ile 3 özel harekat polisinin şehit olmasının ardından açılan ve güvenlik gerekçesiyle Kayseri 'de görülen davada, tutuklu yargılanan 8 sanığa ceza yağdı. Mahkeme 8 sanığa 'anayasal ihlali' suçundan ayrı ayrı 1'kez ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa 40 çocuğun öldürülmesi nedeniyle ayrı ayrı 40 kez ağırlaştırılmış müebbet, yetişkinleri öldürmeleri nedeniyle ayrı ayrı 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanığa 'çocukları öldürmeye teşebbüs' suçundan 44 kez 18'er yıl hapis, 'yetişkinleri öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 43 kez 18'er yıl hapis cezası verildi. 3 polisi şehit eden Suriyeli tutuklu sanığa da 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, polis memurlarını öldürmeye teşebbüs suçundan 9 kez 18 yıl hapis cezası, çocuğu öldürmeye teşebbüs suçundan 1 kez 18 yıl hapis cezası, yetişkinleri öldürmeye teşebbüs suçundan 3 kez 18 yıl hapis cezası verildi. 56 kişi ölmüş, 86 kişi yaralanmış, 3 polis şehit olmuştu20 Ağustos 2016'da Gaziantep ili Beybahçe Mahallesi'nde Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba intihar saldırısı yapıldı. DEAŞ'lı tarafından üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirmesi ile yaşanan patlamada, 41'i çocuk 56 kişi ölürken, 43'ü çocuk 86 kişi de yaralandı. Polis yaptığı titiz inceleme ve soruşturmada DEAŞ'ın, cemevinde Alevi kökenli kişilere yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiasına ulaştı. Güneykent Mahallesi'nde hücre evinin adresini bulan polis, 10 Ekim'de bir kişinin elinde taşıdığı çantayla girdiği binadan eli boş çıktığını görünce harekete geçti. Eve düzenlenen baskında Ebu Yusuf kod adlı Suriyeli terörist Muhammet Şerif üzerindeki intihar yeleğini patlattı, patlamada 3 özel harekat polisi şehit oldu, 9 polis ve 1'i çocuk 4 Suriyeli yaralandı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, aynı gün içerisinde hem kına gecesi saldırısını hem de 3 polisin şehit olmasıyla engellenen yeni saldırının talimatını veren DEAŞ terör örgütünün Gaziantep sorumlusu olduğu iddia edilen ve 'turuncu bülten' ile aranan Mehmet Kadir C.'nin kaldığı evin adresini buldu. Burak Mahallesi'ne giderek çevrede operasyon için hazırlık yaparken, Mehmet Kadir C.'nin silahlı şekilde kaçtığının görülmesi üzerine bölgede görevli zırhlı araçtan açılan ateşle Mehmet Kadir C. vuruldu. Yaralanan terörist bu sırada evdeki patlayıcıları infilak ettirerek öldü. Patlamanın ardından girilen evde teröristin eşi Fadile ile 2 çocuğunu sağ olarak bulan polis, evde mühimmat ele geçirdi. Gaziantep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs etmek', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açıldı. Yargıtay , güvenlik gerekçesiyle davanın Kayseri'de görülmesine karar verdi. İlk duruşma 19 Eylül 2017'de görüldü.Güvenlik önlemi alındıKayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanıkların yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle 250 kişilik Şehit C. Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda görülen davada tutuklu sanıklar Mehmet Ş.E., Enes Ç., Suriyeli Abdurrahman A., Ali Ç., Mehmet Ç., Ahmet K., Hacı P, Hasan U., Mehmet K., Yunus S. ile avukatlar hazır bulunurken, suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. ile celse arası tahliye olan Fadile C. duruşmaya katılmadı.DURUŞMA KAPALI GÖRÜLDÜDosyada suça sürüklenen çocuk olması nedeniyle kapalı görülen ve basın mensuplarının alınmadığı davanın sekizinci celsesinde karar çıktı.Savcı mütalaasını tekrar ettiDuruşma savcısı verdiği mütalaasında tutuklu yargılanan sanıklara 1'er kez 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 59'ar kez de 'kasten adam öldürme' suçlarından toplam 60'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca tutuklu sanıklar için yaralanan mağdurlara yönelik 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' gibi suçlardan da ceza isteyen savcı tüm sanıklar hakkında 'DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan da cezalandırma talep etti.Tek tek sanıkların ve sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermesinin ardından sanıklara son sözleri soruldu.SANIKLARA EN AĞIR CEZALARMahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Mehmet K., Hasan U., Hacı P., Ali Ç., Ahmet K., Mehmet Ç. ve Mehmet Ş.E.'ye 'anayasal ihlali' suçundan ayrı ayrı 1'kez ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa 40 çocuğun öldürülmesi nedeniyle ayrı ayrı 40 kez ağırlaştırılmış müebbet, yetişkinleri öldürmeleri nedeniyle ayrı ayrı 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanığa 'çocukları öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 44 kez 18'er yıl hapis, 'yetişkinleri öldürmeye teşebbüs' suçundan ise ayrı ayrı 43 kez 18'er yıl hapis, tehlikeli maddeleri bulundurma suçundan ise 7 sanığa ayrı ayrı 16 yıl 10 ay 15 gün hapis, 67 bin 500'er TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.3 POLİSİ ŞEHİT EDEN SANIĞA DA CEZA YAĞDISuriyeli Abdurrahman A.'ya ise 'anayasal ihlali' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memurlarını şehit etmeleri suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, polis memurlarını öldürmeye teşebbüs suçundan 9 kez 18 yıl hapis cezası, çocuğu öldürmeye teşebbüs suçundan 1 kez 18 yıl hapis cezası, yetişkinleri öldürmeye teşebbüs suçundan 3 kez 18 yıl hapis, tehlikeli maddeleri bulundurma suçundan ise 11 yıl 3 ay 15 gün hapis, 45 bin adli para cezası verildi. 8 tutuklu sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.Tutuklu sanık Yunus S. ve Enes K.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 9 yıl hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, hiçbir tutuklu sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.Ayrıca suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. ile celse arası tahliye olan Fadile C. ise mahkemece beraat ettiler.