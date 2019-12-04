Haberler » Güncel » DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı - Haber

DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı

DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun lakaplı terörist Kerkük'te yakalandı.

04.12.2019 00:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:28DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı
DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun lakaplı terörist 'te yakalandı.
ordusuna bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, alınan bir istihbaratı değerlendiren polislerin, Kerkük'ün Havice kasabasında bir apartman dairesine düzenlediği baskında Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Haldun'u yakaladığı duyuruldu.
Açıklamada, Şa'lan Ubeyd adlı sahte bir kimlik taşıyan Ebu Haldun'un hem Bağdadi'nin yardımcılığını yaptığı hem de Salahaddin vilayetinin "askeri amiri" görevinde bulunduğu belirtildi.
DEAŞ terör örgütünün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, geçen ekimde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti kırsalında bir eve düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.
Irak resmi makamları aralık 2017'de yaptıkları açıklamada, ülke topraklarının DEAŞ'ın elinden kurtarıldığını duyurmuştu. Uyuyan hücrelere sahip terör örgütü, Salahaddin, Kerkük ve Diyala vilayetlerinin birleştiği "Ölüm Üçgeni" olarak adlandırılan bölgede zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:02 Eski Sudan lideri Beşir'e "göstericileri öldürtmekten" 8 cinayet davası açıldı - Haber
01:54 İSTEEND'ten korsan nakliyecilere tepki - Haber
01:42 Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tablolar ele geçirildi - Haber
01:39 Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber
01:36 Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü (3) - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
16:13 37 milyonun üzerinde basılan yılbaşı biletlerinin 11 milyonu satıldı
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu
13:52 Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
4.12.2019 02:09:31