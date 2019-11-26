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DEAŞ'ın patlayıcı uzmanı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın patlayıcı ve silah uzmanı yakalanarak gözaltına alındı.

26.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:53DEAŞ'ın patlayıcı uzmanı Gaziantep'te yakalandı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın patlayıcı ve silah uzmanı yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Al-Saqri ağının yöneticilerinin sosyal medya hesaplarını kullanarak patlayıcı, kimyasal, biyolojik, toksin yapımı konusundaki uzmanlık bilgilerini kendisiyle paylaştığı değerlendirilen H. H. isimli şahıs operasyonla yakalandı. Silahlı terör örgütü ne üye olma suçu kapsamında gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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