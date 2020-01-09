Haberler » Güncel » DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki Suriyeli tutuklandı - Haber

DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki Suriyeli tutuklandı

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın savaşçı kadrosunda olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:36DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki Suriyeli tutuklandı

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'ın savaşçı kadrosunda olduğu iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu M.A. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren örgüt üyelerinin tespiti ve engellenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle yaptığı ortak çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu 2012-2014 yılları arasında terör örgütü DEAŞ'ta silahlı savaşçı olarak faaliyet gösteren ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen M.A.'nın Cevdetiye beldesine geldiği bilgisine ulaşıldı. M.A., 7 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramada ise cep telefonu, hard disk ve hafıza kartı ele geçirildi. Sorgusu tamamlanan M.A., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
11:40  200 yıllık tarihi han, kadın girişimciler tarafından yönetiliyor - Haber
11:40  "Türkiye'nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır" - Haber
11:40  HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde - Haber
11:35  Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:42:26