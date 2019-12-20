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DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçı timi adliyede

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlı olarak faaliyet gösteren ve hücrelerden sözde sorumlu olan Hüseyin el-Hasan'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

20.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:09 DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçı timi adliyede

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlı olarak faaliyet gösteren ve hücrelerden sözde sorumlu olan Hüseyin el-Hasan'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında, Suriye'deki çatışma bölgelerinde irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, 18 Aralık günü saat 06.00 sıralarında, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Suriye'de bulunduğu sürede, DEAŞ içinde sözde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu Hüseyin el-Hasan, D.E., M.M., M.K., U.H. ve H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan 6 cep telefonu, 2 bilgisayar ve 1 hafıza kartına incelenmek üzere el koyuldu.

Şüphelilerden örgütün öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlı olarak çalıştığı ve sözde hücre sorumlusu olduğu öne sürülen Hüseyin el-Hasan'ın, örgüte ait kamplarda sözde sağlık personeli olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Diğer şüphelilerin de yaralanan örgüt mensuplarını tedavi ettiği belirtilen U.H. ile birlikte hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde yer aldığı saptandı. Jandarmadaki sorgularının ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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