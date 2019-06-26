26.06.2019 19:32
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DEAŞ'ın sözde emiri tutuklandı

DEAŞ

Kayseri'de düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 yılları arasında Irak/Musul/Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.S.E. isimli Irak uyruklu şüpheli şahıs, 2 gün önce düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı M.S.E.'nin yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyalleri incelendi. İncelemelerde dehşet veren fotoğraf ve görüntüler ele geçirildi. DEAŞ'ın sözde emiri M.S.E., 2 gün süren sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. M.S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Musul , Irak , 3. Sayfa

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