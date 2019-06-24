24.06.2019 20:16
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DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

DEAŞ

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde emiri gözaltına alındı.

Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde emiri gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi ve üyelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis ekiplerince yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde Irak 'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen ve Musul kentinin Muhallebiye kasabasının sözde emiri "Sebhen" kod adlı M.S.E'nin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

Kent merkezindeki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Zanlının örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA
Kayseri , Güncel

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