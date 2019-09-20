Haberler » Güncel » Haber

DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde Telafer emirinin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

20.09.2019 00:09
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde Telafer emirinin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu S.H, A.A.Y, A.T. ve R.E'yi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.
Zanlılardan S.H'nin Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin sözde emiri ve örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğu, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
DEAŞ'ın sözde Telafer emiri Kayseri'de yakalandı

Kayseri, Telafer, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:20 GÜNDEM ÖZETİNE
01:17 Spor abdullah avcı beşiktaş taraftarından özür diliyoruz
01:17 Spor atiba hutchinson işler bizim için yolunda gitmedi
01:14 Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
01:13 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti (2)
01:12 Bahçeden 900 kilo kuru inciri çalan bekçi çıktı
01:10 Bodrum'da şüpheli ölüm