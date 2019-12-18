Haberler » Güncel » DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı - Haber

DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlı yakalandı.

18.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:53
'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen uyruklu 6 zanlı yakalandı.
Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında, Suriye'de bulundukları süre içerisinde örgütün üst düzey emir ve savaşçısı olarak hizmet ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu D.E, M.M, M.K, U.H, H.A. ve H.E'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi.
DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06 KYK öğrencilerinden köy okuluna destek - Haber
16:06 Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünden "kebapta tağşiş" açıklaması Açıklaması - Haber
16:06 Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan aile ziyareti - Haber
16:05 HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün (2) - Haber
16:05 Bankada rehin alınan güvenlik görevlisi yardımcı olacağını söyleyip, çalışanları çıkarttırmış (2) - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:11:20