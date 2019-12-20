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DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlı adliyeye gönderildi.

20.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:06 DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen uyruklu 6 zanlı adliyeye gönderildi.
DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.E, M.M, M.K, U.H, H.A. ve H.E'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Suriye'de bulundukları süre içerisinde örgütte sözde üst düzey emir ve savaşçı olarak görev yaptığı ileri sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Kentte iki gün önce düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Osmaniye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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