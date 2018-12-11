Deaş'ın Tahrip Ettiği Kütüphane İçin Kampanya

Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ), terör örgütü DEAŞ'ın tahrip ettiği Irak
'taki Musul
Üniversitesi için başlattığı kitap ve bilgisayar yardımı kampanyası devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ'ın binalarını tahrip ettiği, 3 milyon kitabın bulunduğu kütüphanesini yaktığı üniversite için Türkiye
genelinde internet aracılığıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanacak yardımlar, YYÜ tarafından Musul Üniversitesine gönderilecek.
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
, rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, üniversite olarak artık sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çok ciddi hizmetler ürettiklerini söyledi.
Önceki yıllarda DEAŞ'ın Irak'ın kuzeyinde büyük tahribatlar yaptığını ve en çok zararın da Musul Üniversitesinin gördüğünü anlatan Battal, "Musul Üniversitesini ziyaret ettiğimizde kütüphanelerinde sadece 10-15 kitap olduğunu gördük. Ama daha önce burada çok büyük bir kütüphane vardı. 3 milyon kitabı olan kütüphane DEAŞ tarafından yakılmış. Dolayısıyla ellerinde kütüphane kalmamış." dedi.
Battal, Musul Üniversitesindeki kütüphanenin tekrar ayağa kaldırılması amacıyla kampanya başlattıklarını anımsatarak şunları kaydetti:
"Yakılan, yok edilen kütüphanenin tekrar ayağa kaldırılması için Türkiye'den çok ciddi bir desteğin olacağını düşünüyoruz. Çok ciddi destekler görmeye başladık. Tahmin etmediğimiz büyük firmalar hem bilgisayar hem de kitap desteği sağlayacaklarını iletti. Herkesi bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Musul Üniversitesi Kütüphanesi'ni el birliğiyle tekrar ayağa kaldıralım. Buradaki kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var."
Geçen hafta başlatılan kampanyanın bir süre daha devam edeceği belirtildi.
Van,Musul
11 Aralık 2018 Salı 16:35