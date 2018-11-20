Deaş'ın Tahrip Ettiği Üniversite İçin Yardım Kampanyası

Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ), terör örgütü DEAŞ'ın tahrip ettiği Irak
'taki Musul
Üniversitesi için kitap ve bilgisayar yardımı kampanyası başlatıldı.
DEAŞ'ın binalarını tahrip ettiği, 3 milyon kitabın bulunduğu kütüphanesini yaktığı üniversite için Türkiye
genelinde başlatılan kampanya kapsamında toplanacak yardımlar, YYÜ tarafından Musul Üniversitesine ulaştırılacak.
"Musul'daki Türk Dili Bölümünün ihtiyaçları var"
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden yardımseverlerin kampanyaya destek verebileceğini söyledi.
Kısa süre önce Irak'taki bölgesel hükümetin Milli Eğitim Bakanının Türkiye'ye verilen denkliği iptal etmesi nedeniyle Irak'a bir gezi düzenlediklerini anımsatan Battal, Irak'tan gelen çok sayıda öğrencileri olduğu için bu sorunu çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Bakanlık nezdinde yapılan görüşmeler sonucu Van YYÜ'ye gelecek öğrencilerin denklikle ilgili sorununu çözdüklerini kaydeden Battal, şubat ayı döneminde de 250 ilave ön kayıt talebinin kendilerine iletildiğini ifade etti.
Irak ziyareti kapsamında Musul'a gittiklerini, Musul Üniversitesi yetkilileriyle görüştüklerini dile getiren Battal, şöyle devam etti:
"Oraları görünce içimiz acıdı. Musul, Kerkük
önem verdiğimiz kadim kentlerden. Musul'un DEAŞ tarafından tarumar edilmesi, yakılıp yıkılması içimizi acıttı. Üniversitesi çok güzel ama DEAŞ orada ciddi tahribat yapmış. Bizi en çok rahatsız eden, içimize oturan konu 3 milyon kitabı olan Musul Üniversitesinin kütüphanesinin yakılmasıydı. Bu bizim için çok acı oldu. Lojman binalarının kolonlarına bombalar yerleştirerek yıkmışlar. Böyle bir barbarlık sergilenmiş."
Musul Üniversitesi Türk Dili Bölümünü de ziyaret ettiklerini anlatan Battal, şunları kaydetti:
"O esnada Musul'da Türk Dili Bölümünü ziyaret ettik. Bizi gezdirdiler. 3 milyon kitaplı kütüphanenin yakılması nedeniyle Musul'daki Türk Dili Bölümünün ihtiyaçları var. Bizden kitap istediler. Ayrıca Türk Dili Bölümünün bilgisayar laboratuvarı var. Bilgisayarları çok eskimişti. Onlarla ilgili talepleri oldu. Biz de kitap ve bilgisayar kampanyası başlattık. İyi gidiyor şu anda. Kısa sürede bunları temin ederek tekrar buradan götürerek teslim edeceğiz ve birlikteliğimizi, kardeşliğimizi daha aktif şekilde devam ettireceğiz."
Yardımlarla beraber 45 öğrencinin de bu ziyarette bulunmasını planladıklarını aktaran Battal, öğrencilerin orada güçlü devlet olmanın, oradakilerin bizden beklentilerinin ne anlama geldiğini daha iyi görme imkanı bulacağını söyledi.
Kampanyayı Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Maarif Vakfı ve Diyanet İşleri
Başkanlığıyla paylaşacaklarını bildiren Battal, Türkiye'nin yer yerinden yardımseverlerin desteğini beklediklerini vurguladı.