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DEAŞ'ın Telafer sözde emiri adliyeye sevk edildi

DEAŞ'ın Telafer sözde emiri adliyeye sevk edildi Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyedeKAYSERİ - Kayseri'de Polis Özel Harekat'ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve...

21.09.2019 16:01
DEAŞ'ın Telafer sözde emiri adliyeye sevk edildi
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
KAYSERİ - Kayseri'de Polis Özel Harekat'ın da katılımıyla DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve Telafer sözde emirinin de aralarında olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PÖH'ün de katılımıyla DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu S.H, A.A.Y, A.T ve R.E.'yi yakaladı. Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan S.H.'nin, DEAŞ'ın Irak Telafer sözde emiri olduğu, DEAŞ adına silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
DEAŞ'ın Telafer sözde emiri adliyeye sevk edildi

Telafer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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