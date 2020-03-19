Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››DEAŞ'ın Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu'ya saldırısında 3 kişi yaralandı - Güncel

DEAŞ'ın Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu'ya saldırısında 3 kişi yaralandı

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen havan saldırısında 3 kişi yaralandı.

19.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:06
DEAŞ'ın Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu'ya saldırısında 3 kişi yaralandı
Irak 'ın Salahaddin vilayetine bağlı Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen havan saldırısında 3 kişi yaralandı.
Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine terör örgütü DEAŞ tarafından 6 adet havan mermisiyle saldırı düzenlendiğini söyledi.
Ali, ilçe merkezindeki Sefer Mahallesi'nde hedef gözetilmeksizin düzenlenen saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını, beş evin de zarar gördüğünü aktardı.
Son dört günde 3 kez ilçenin saldırılara maruz kaldığına dikkati çeken Ali, terör örgütü DEAŞ tehdidinin bölgeden tamamen yok edilmesi gerektiğini vurguladı.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Irak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Rusya’dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Güncel
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Loading