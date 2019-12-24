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DEAŞ'ın yıktığı El Bab Ulu Camii restorasyonunda sona gelindi

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucu hasar gören ve bir kısmı da yıkılan El Bab Ulu Camisi'nin Türkiye Diyanet Vakfınca yapılan restorasyon tamamlanıyor.

24.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:25 DEAŞ'ın yıktığı El Bab Ulu Camii restorasyonunda sona gelindi
Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucu hasar gören ve bir kısmı da yıkılan El Bab Ulu Camisi'nin Diyanet Vakfınca yapılan restorasyon tamamlanıyor.
Suriye'de terör örgütü ile yürütülen mücadelede terörden temizlenen El Bab'ta bulunan El Bab Ulu Camii, Türkiye tarafından restore ediliyor. Terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırılarda hasar gören cami için 2017 yılında başlanan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Türkiye Diyanet Vakfı çabalarıyla yürütülen restorasyon kapsamında 700 yıllık cami aslına uygun olarak onarılıyor. Tamamlanma aşamasına gelinen restorasyon çalışmaları kapsamında kapasitesi genişletilen camide onarımın ardından aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek.
Restorasyonu gerçekleştiren yetkililerden Edu El Calil Kaskaz, El Bab Ulu Camisi'nin önemli ve en büyük camilerden biri olduğunu ifade ederek, "El Bab'a yönelik saldırılarda cami büyük hasar gördü. Caminin minaresi çatladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'ın terör örgütünden alınmasının ardından Türkiye Diyanet Vakfı tarafından restorasyon çalışmaları için bölgeye özel bir ekip gönderildi" dedi.
(İHA)

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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