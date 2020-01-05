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DEAŞ karşıtı koalisyon Irak'taki faaliyetlerini askıya aldı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak'ta tırmanan gerilim üzerine ülkedeki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

05.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:12 DEAŞ karşıtı koalisyon Irak'taki faaliyetlerini askıya aldı
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, 'ta tırmanan gerilim üzerine ülkedeki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.
Birleşik Görev Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, Ketaib Hizbullah örgütünün koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu üsleri hedef aldığı hatırlatılarak, önceliklerinin DEAŞ ile mücadele eden koalisyon personelini korumak olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Şu anda tamamen koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu üsleri korumaya odaklandık. Bu da bizim ortaklarımızın eğitim faaliyetlerini yürütme ve DEAŞ ile mücadelede onlara destek verme konusunda kapasitemizi sınırlandırmıştır. Bu yüzden gözden geçirmek üzere tüm faaliyetlerimizi askıya aldık." ifadelerine yer verildi.
Koalisyonun Irak halkının ve hükümetinin güçlü bir ortağı olduğu belitilen açıklamada, tüm dikkatlerini DEAŞ ile mücadeleye tekrar çevirmeye hazır oldukları ifade edildi.
ABD-İran gerilimi
ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmandı.
31 roketle yapılan saldırıda, bir Amerikalı sözleşmeli personel ölmüş, çok sayıda Amerikan askeri yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık Şii milisler, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.
Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önündeki Şii milislerin dağılmasını sağlamıştı.
Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.
İran destekli Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlemişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait 52 hedefi belirlediklerini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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