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"DEAŞ'la mücadele Türkiye'nin harekatlarının mihenk taşıdır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "DEAŞ'a karşı mücadele, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele harekatlarının mihenk taşıdır.

27.10.2019 17:04
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "DEAŞ'a karşı mücadele, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele harekatlarının mihenk taşıdır." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ'a karşı mücadeleyle ilgili değerlendirmede bulundu.
DEAŞ'la mücadelenin, Türkiye'nin Suriye'deki terörle mücadele harekatlarının mihenk taşı olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:
"Terör örgütü YPG/PKK'nın son haftalarda hapishanelerden serbest bıraktığı teröristler dahil bütün DEAŞ'lı teröristleri ele geçirip adalete teslim etmeye devam edeceğiz. DEAŞ'a katılan yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine geri gönderilmesini sağlamak için kaynak ülkelerle iş birliği yapacağız."

Fahrettin Altun, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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