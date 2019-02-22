Deaş'lı 2 Kadın Terörist Adliyede (2)

2 KADIN TERÖRİST TUTUKLANDI Bursa
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen, ikisi de 'kırmızı bülten' ile aranan L.F. ve Fas
asıllı S.D. isimli 2 kadın terörist, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 kadın teröristi evlerinde saklayıp yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak
asıllı Hollanda
vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gün içinde adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
Güncel
Kaynak: DHA