Haberler » Güncel » DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi - Haber

DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi

Alman uyruklu DEAŞ'lı 6 terörist, İstanbul'dan tarifeli uçakla Berlin'e gönderildi.

14.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:15DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi
Alman uyruklu DEAŞ'lı 6 terörist, 'dan tarifeli uçakla 'e gönderildi.
İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiği, bugün Birleşik Krallık uyruklu bir teröristin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 teröristin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedilmişti. İşlemleri tamamlanan terör örgütü üyelerinin 6'sı İl Göç İdaresinin aracıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Uçağa bindirilen örgüt üyeleri, Almanya'nın başkenti Berlin'e gönderildi. Apronda bulunan araçtan indirilen 2'si erkek, 4'ü kadın DEAŞ'lı, Berlin'e gidecek tarifeli uçağa yönlendirildi. Kadınlardan birinin kucağında bebeğiyle uçağa binmesi dikkat çekerken, uçak saat 16.15'te havalimanından hareket etti.
(İHA)

İstanbul, Berlin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:08 Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı (2)
18:03 Adıyaman Belediyesinden, engelli kardeşlere moral ziyareti
18:03 Köylere kilitli parke taşı
18:08 Terör örgütü PKK'nın kullandığı mühimmat deposu imha edildi
18:07 Irak'ın kuzeyinde PKK'nın mühimmat deposu imha edildi
16:51 Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor
16:55 Eski İngiliz istihbarat subayının ölümünde intihar ihtimali güçleniyor
16:53 Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:09:26