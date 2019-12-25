Haberler » Güncel » DEAŞ'lı kadınlar, sınır kapısına gelerek teslim oldu - Haber

DEAŞ'lı kadınlar, sınır kapısına gelerek teslim oldu

SURİYE'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke kentinde bulunan Hol kampından kaçan terör örgütü DEAŞ mensubu Türk vatandaşı 7 kadın, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelerek, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

25.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:05 DEAŞ'lı kadınlar, sınır kapısına gelerek teslim oldu

SURİYE'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke kentinde bulunan Hol kampından kaçan terör örgütü DEAŞ mensubu Türk vatandaşı 7 kadın, Hatay'ın ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelerek, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı belirlenen DEAŞ mensubu S.D., M.D., S.G., E.G., A.D., N.G. ve S.G., Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda güvenlik kuvvetlerine teslim olduktan sonra Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınarak soruşturmaları yapıldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Reyhanlı'da adliyeye sevk edildi. Türk vatandaşı olan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri de haklarında yakalama kararı bulunan kentlere gönderildi.

BELÇİKA VE HOLLANDALI ÇİFT DE YAKALANDI

Öte yandan sınırı kaçak yolla geçerek Türkiye'ye gelmeye çalışan biri Belçikalı, diğeri Hollandalı çift de sınırda yakalandı. DEAŞ mensubu oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu çift ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Hol kampından kaçarak teslim olanların sayısının son 2 ayda 50 kişiyi bulduğu öğrenildi.



Reyhanlı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57   İstanbul türk kızılay'ı yeni çadırını tanıttı - Haber
13:56   Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:55   Tel Abyad'da PTT şubesi açıldı - Haber
13:55   Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu (2)- Yeniden - Haber
13:51   Fizik Profesörü Avcı'dan "Yalnız Mıyız? Dünya Dışı Yaşam Arayışı" konferansı - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
25.12.2019 13:59:27