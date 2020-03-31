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DEAŞ'lı mahkumlar, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de çıkardıkları isyana son verdi

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bir hapishanede tutulan DEAŞ'lılar, önceki gece başlattıkları isyanı sona erdirdi.

31.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:10
DEAŞ'lı mahkumlar, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de çıkardıkları isyana son verdi
Suriye 'nin kuzeyindeki Haseke ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bir hapishanede tutulan DEAŞ'lılar, önceki gece başlattıkları isyanı sona erdirdi.
Bölgedeki yerel kaynaklara göre, YPG/PKK işgalindeki Haseke'nin Guveyran bölgesinde bir hapishanede tutulan DEAŞ'lılar, YPG/PKK'lı teröristlerle şartlarda uzlaşarak önceki gece başlattıkları isyana son verdi.
Anlaşmaya göre, ceza evindeki hijyen ve temizlik şartları iyileştirilecek, açık havada kalma süreleri uzatılacak, hasta mahkumlar sağlık merkezlerinde tedavi edilecek ve verilen yemek miktarı arttırılacak.
DEAŞ'lıların isyanı
54 ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lının tutulduğu ceza evinde olumsuz şartlar nedeniyle önceki gece isyan çıkmıştı.
Bunun üzerine ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin de desteğiyle bastırılsa da, mahkumlar dün yeniden isyan çıkarmıştı.
YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i ve ABD askerlerini taşıyan 10 araçlık konvoy isyanı başlatanlarla görüşmek üzere dün akşam, ceza evine gelmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, Güncel
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