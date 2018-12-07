DEAŞ'lı Terörist Fuhuş Operasyonunda Yakalandı

İstanbul polisinin fuhuş amaçlı faaliyet gösteren günlük kiralık evlere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı

Emniyet güçlerince yapılan baskınlarda yakalananlar arasında radikal terör örgütü DEAŞ üyesi Naim T.'nin de olduğu ileri sürüldü

DEAŞ'LI TERÖRİST FUHUŞ EVİNDE YAKALANDI

İstanbul'da, fuhuş amaçlı faaliyet gösteren günlük kiralık evlere yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında radikal terör örgütü DEAŞ üyesi Naim T.'nin de olduğu ileri sürüldü.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 500 polisin katılımıyla Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde fuhuş amaçlı ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı saptanan günlük kiralık evlere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

EPOLİSTEN YILBAŞI ÖNCESİ OPERASYON

Yaklaşan yılbaşı öncesi kentin asayişine yönelik düzenlenen operasyonlarda, değişik suçlardan yakalama kararı bulunan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan günübirlik kiralık evlerdeki aramalarda, başka kişiler adına düzenlenmiş 3 sahte kimlik, ruhsatsız 2 silah, bir miktar esrar ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ÖRGÜT TALİMATIYLA İSTANBU'A GELMİŞ

Emniyet güçlerince Beylikdüzü'nde söz konusu evlerden birinde sahte Suriye kimliği ile birlikte yakalanan Naim T.'nin, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın Bingöl hücresi içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, uzun süre çatışmalı bölgelerde eylemlere karıştığı öğrenildi. Naim T.'nin, DEAŞ'ın komuta kademesinden aldığı talimatları değerlendirerek illegal yollarla Türkiye'ye döndüğü ve İstanbul'a sızdığı kaydedildi.

ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Naim T.'nin, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2015 yılında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ve zanlının Bingöl'e gönderildiği, diğer 7 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.