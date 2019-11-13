Haberler » Güncel » DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede 3. günü - Haber

DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede 3. günü

Edirne'de, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı'nda, tampon bölgede bekleyişi 3. gününde de devam ediyor.

13.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:32DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede 3. günü
'de, 'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı'nda, tampon bölgede bekleyişi 3. gününde de devam ediyor. DEAŞ'lı teröristin, geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, Pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin (39) tampon bölgedeki üçüncü gününde bekleyişi sürüyor.

Geceyi arabada geçiriyor

Söz konusu DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edildi. Söz konusu DEAŞ'lının geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği ve kendisine gıda takviyesinde bulundu.

Ürdün uyruklu, ABD pasaportu var

İstanbul Göç İdaresi tarafından Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. Söz konusu DEAŞ'lı teröristin çok iyi derecede Arapça ve İngilizce bildiği iddia edildi.

Muhammad Darwis B.'nin dünden bugüne tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırılırken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:58 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
10:58 SULTANGAZİ'DEKİ FECİ KAZA KAMERADA
10:53 Gözleme hayrı ve yağmur duası
10:53 Ağrı Belediye Başkanı Sayan asfalt finişerine binip, asfalt döktü
10:53 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 72'nci günde
10:25 Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyaretine destek: Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, Türkiye'ye haksızlıktır
10:22 İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz
10:18 Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi öncesi, dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
09:48 Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor
09:46 Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:59:45