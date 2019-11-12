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DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede bekleyişi sürüyor

DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede bekleyişi sürüyorEDİRNE - Edirne'de, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı'nda, tampon bölgede bekleyişi sürüyor.

12.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:55
DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede bekleyişi sürüyor
EDİRNE - 'de, 'ın kabul etmediği DEAŞ'lının Pazarkule Sınır Kapısı'nda, tampon bölgede bekleyişi sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, dün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin bekleyişi sürüyor. Söz konusu DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin Ürdün uyruklu olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edildi.
İstanbul Göç İdaresi tarafından dün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.
Muhammad Darwis B.'nin dünden bugüne tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri artırılırken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı.
DEAŞ'lı teröristin 'tampon' bölgede bekleyişi sürüyor

Yunanistan, Edirne, Genel

Kaynak: İHA


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