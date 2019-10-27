DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri sosyal medyaya sızdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edildi. İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği operasyon 4 saat sürerken, operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü. Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgeye giden sağlık ekipleri, AA muhabirine, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı. İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti. Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.

"BAĞDADİ ÜZERİNDEKİ BOMBALI YELEĞİ PATLATARAK İNTİHAR ETTİ"

Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti. Pentagon yetkilisi, "Bağdadi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti" dedi.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti. Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili Amerikan Kuvvetleri'nin Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak operasyonun yeri ve detaylarını açıklamadı.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY OLDU"

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ 16:00'da 'önemli bir açıklama' yapacağı belirtildi.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok büyük bir şey oldu" derken, bahsettiği konunun içeriğine dair bir bilgi vermedi.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son Mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla IŞİD'i kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.