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DEAŞ mensubu Bosna Hersekli 7 terörist ülkelerine iade edildi

Bosna Hersek uyruklu DEAŞ mensubu 7 terörist savaşçı, Suriye'den Bosna Hersek'e getirilerek gözaltına alındı.

19.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:02 DEAŞ mensubu Bosna Hersekli 7 terörist ülkelerine iade edildi
Bosna Hersek uyruklu DEAŞ mensubu 7 terörist savaşçı, 'den Bosna Hersek'e getirilerek gözaltına alındı.
Suriye'deki kamplarda kalan DEAŞ bağlantılı bir grup Bosna Hersek vatandaşı, akşam özel uçakla Uluslararası Havalimanı'na getirildi.
Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Suriye'de savaşmış DEAŞ mensubu 7 erkek terörist savaşçının yanı sıra Saraybosna'ya getirilen grupta 6 kadın ve 12 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, 7 terörist savaşçının sorgulanmak üzere gözaltına alınarak savcılığa götürüldüğü, kadın ve çocukların ise havalimanındaki kontrollerin ardından kendileri için kurulan özel bir merkeze nakledildikleri aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, iadelerin gerçekleşmesinde yardımcı olan ABD'ye teşekkür edilirken, hala çok sayıda Bosna Hersek uyruklunun bulunduğu Suriye'deki kamplarda gelişmelerin yakından takip edileceği ifade edildi.
Öte yandan, Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada ise iade edilenlerin, daha önce haklarında terör grupları organize etmek suçundan soruşturma açılmış ve uluslararası yakalama emri çıkarılmış kişiler olduğu kaydedildi.
Bu arada, DEAŞ bağlantılı grubun Bosna Hersek'e getirilmeden önce havalimanı etrafında geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Havalimanı içinden görüntü alınmasına izin verilmezken, grup geniş güvenlik önlemleri ve polis konvoyu eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Saraybosna, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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