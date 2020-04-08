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DEAŞ operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

08.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:00
Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik operasyonda, Suriye'nin Hama bölgesinde silahlı faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kocasinan ilçesindeki bir ikamete dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A'nın örgüte tekrar katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığı yaptığı öğrenilmişti. DEAŞ operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Suriye, Güncel
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