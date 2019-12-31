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Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı

Ankara'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların terör örgütü DEAŞ'ın internet sitelerinden edindikleri infaz ve küçük çocuklara verilen silahlı eğitim görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

31.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:01

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgelerinde infaz görüntülerini paylaşan ve yayan teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı. Bu zanlıların yıl başında eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi.

YILBAŞINI KANA BULAYACAKLARDI

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Devam eden operasyonda bir yabancı uyruklu zanlı daha gözaltına alındı.

ÇOCUKLARA VERİLEN SİLAHLI EĞİTİMİN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Gözaltına alınanların terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları, örgütün internet sitelerinden edindikleri infaz ve küçük çocuklara verilen silahlı eğitim görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Son dakika: AnkaraSon dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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