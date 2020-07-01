DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Suriye uyruklu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

01.07.2020 07:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 07:43
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Suriye uyruklu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Suriye uyruklu 5 şüphelinin kaldığı yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.
DEAŞ şüphelisi çiftlik evinde yakalandı
Bu kapsamda bir çiftliğe baskın düzenleyen özel harekat polisleri, bahçe kapısını koç başıyla kırarak içeri girdi. Ekipler buradaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Ardından çiftlik içerisindeki bir eve ve depoya çevre güvenliğini alarak uzun namlulu silahlarla giriş yapan ekipler, buralarda arama yaptı.
Ekiplerin çiftlikteki aramaları sırasında bazı polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. DEAŞ operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, Güncel, Haber
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